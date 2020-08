Gp Austria, Valentino Rossi: "Può succedere di tutto, sorpreso da Dovizioso-Ducati" (Di sabato 15 agosto 2020) SPIELBERG - "Questa è una pista dove il motore conta tanto perché ci sono tante accelerazioni e la media è molto alta. Quindi è strano vedere le Yamaha così avanti. Anche io come passo vado bene. ... Leggi su corrieredellosport

rk_0909 : RT @100kpjcom: Vinales Terdepan, Valentino Rossi Start Posisi 12 di MotoGP Austria - sportface2016 : Le dichiarazioni di Valentino #Rossi dopo le qualifiche del Gp d'Austria - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria Qualifiche: @ValeYellow46 , 'Non mi aspettavo @AndreaDovizioso fuori da @ducaticorse ' - https://… - motograndprixit : #MotoGP | Gp Austria Qualifiche: @ValeYellow46 , 'Non mi aspettavo @AndreaDovizioso fuori da @ducaticorse ' -… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi immenso, si qualifica per la Q2! -