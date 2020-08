Calciomercato – Inter a centrocampo non solo Tonali: ci sarà il top (Di sabato 15 agosto 2020) Inter insegue il top a centrocampo Oltre a Tonali, a centrocampo l’Inter farà sicuramente un altro innesto, è sarà un innesto di livello top. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non hanno infatti abbandonato l’idea Kantè in uscia dal Chelsea. Il club inglese parte da una valutazione di 60 milioni di euro e non sarà facile ottenere sconti. Non va poi trascurato il possibile arrivo di Allan dal Napoli in cui potrebbe essere inserito come parziale contropartita Matias Vecino che piace tanto agli azzurri (e non solo). Altra pista da tenere sotto osservazione è quella che porta a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. ... Leggi su intermagazine

Il 16 agosto 2020 si giocano i quarti di finale di Europa League, con il Siviglia che sfida il Manchester United. La finale dei playoff di Serie B é Frosinone – Spezia LISBONA – Al centro della progra ...

Young: «Vogliamo l’Europa League. Non ci ho pensato due volte alla chiamata dell’Inter»

Ashley Young ha parlato al sito della UEFA commentando la stagione dei nerazzurri e il suo approdo all’Inter. Le parole del laterale inglese. INTER – «Si è trattato di un cambio totale, ma ho deciso d ...

