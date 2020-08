Calciomercato Atalanta: inserimento del Psg per Castagne, i dettagli (Di sabato 15 agosto 2020) Calciomercato Atalanta: Timothy Castagne non piace solo al Leicester ma anche al Paris Saint Germain. I dettagli Timothy Castagne è finito nel mirino del Paris Saint Germain. L’esterno dell’Atalanta piace molto al club parigino (oltre che al Leicester, che non ha ancora presentato un’offerta alla Dea). Come riporta Gianluca Di Marzio il PSG, prima di avviare una trattativa con l’Atalanta, vuole concentrarsi sul campo e aspettare di concludere il suo percorso in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato Atalanta: inserimento del Psg per Castagne, i dettagli

Timothy Castagne è finito nel mirino del Paris Saint Germain. L’esterno dell’Atalanta piace molto al club parigino (oltre che al Leicester, che non ha ancora presentato un’offerta alla Dea). Come ripo ...

