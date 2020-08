Blitz sul “doppio senso”, 19 lavoratori in nero nella pizzeria: 6 avevano il Reddito di Cittadinanza (Di sabato 15 agosto 2020) Mugnano. Blitz dei finanzieri in una nota pizzeria del “doppio senso”. Le fiamme gialle di Giugliano hanno effettuato alcuni controlli all’interno di una pizzeria nei pressi del centro commerciale Auchan, a Mugnano. Mugnano, il Blitz nella pizzeria I militari hanno sorpreso 19 lavoratori in nero. Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che … L'articolo Blitz sul “doppio senso”, 19 lavoratori in nero nella pizzeria: 6 avevano il Reddito di Cittadinanza Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

A distanza di poche ore dal voto su Rousseau, che ha messo nero su bianco il superamento della regola dei due mandati e l’apertura alle alleanze sui territori, nel M5s sale la tensione. E quel che fin ...

Al nono mese di gravidanza nascondeva in casa la droga

Teneva occultati in casa quattro chili di droga e 140mila euro in contanti: arrestata 27enne al nono mese di gravidanza. È accaduto nella mattinata di giovedì a Fratte, dove i militari della sezione r ...

