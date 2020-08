Barcellona, tifosi gridano “Fuori i mercenari” e i giocatori escono dalla porta sul retro (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco, c'è clima di contestazione per il Barcellona. Il club, rientrato in Spagna, ha dovuto fare i conti con l'insoddisfazione da parte di tutto l'ambiente.LA CONTESTAZIONEcaption id="attachment 1007085" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionI blaugrana non sono abituati a questo genere di sconfitte, soprattutto per quel che riguarda la massima competizione europea per club. I giocatori e lo staff, una volta rientrati in Catalogna, per evitare ogni contatto con i tifosi sono stati divisi in tre pullman con vetri oscurati e senza alcun logo del Barcellona, e una volta arrivati presso il centro sportivo della società i calciatori hanno trovato davanti a sé alcuni striscioni che descrivono il malcontento ... Leggi su itasportpress

