Barcellona-Bayern Monaco, Rummenigge: “La squadra è già concentrata sulla semifinale” (Di sabato 15 agosto 2020) “Sono andato nella partita dopo lo spogliatoio. Mi sarei aspettato di trovare una festa, invece ho trovato una squadra tranquilla e concentrata in vista della prossima partita. Il segreto di questa squadra è che i ragazzi vogliono sempre offrire un calcio offensivo e ieri sera si è visto: hanno giocato fin dal primo minuto in maniera eccezionale“. Lo ha dichiarato il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, a margine della vittoria per 2-8 nel quarto di finale di Champions League contro il Barcellona: “La squadra fin dall’inizio ha interpretato le difficoltà nel modo migliore – ha spiegato Rummenigge ai microfoni di Sky -. Si sono allenati a casa, hanno dimostrato di voler ... Leggi su sportface

