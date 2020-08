Barbara D’Urso Instagram relax in piscina, “dune” dall’acqua: «Non sei Belen Rodriguez…» (Di sabato 15 agosto 2020) Continua a far discutere su Instagram Barbara D’Urso con i suoi scatti in costume. La conduttrice partenopea, che lo scorso 7 maggio ha compiuto 63 anni, durante le meritate vacanze estive, ha preso a pubblicare varie foto che la mostrano in bikini: ora di schiena, ora sdraiata sul lettino; in piedi o a bordo piscina; in vasca o con con copricostume addosso. Per alcuni utente però le immagini postate da Carmelita sarebbero ritoccate: “Quello non è il tuo corpo!” continuano a ripeterle alcuni follower. In basso all’ultima foto, apparsa qualche ora fa, addirittura, qualcuno le ha puntato il dito, definendola una presuntuosa: «Ma chi ti credi di essere? Non sei Belen Rodriguez». leggi anche l’articolo —> Ema Kovac Instagram superlativa, ... Leggi su urbanpost

