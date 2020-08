Antipolitica con il bonus: ma non è la sua fine anche senza idee sul futuro (Di sabato 15 agosto 2020) È il momento lungamente atteso del suo rilancio o il suo è il rimbalzo del gatto morto? L’Antipolitica ha trovato nello scandalo dei furbetti del bonus anti-Covid la spinta per un suo ritorno di fiamma o è stata ridotta al ruolo di arma di distrazione di massa? Il can can mediatico, scatenatosi sugli onorevoli colpevoli di comportamenti disonorevoli, va salutato come il tempestivo, insperato controllo dell’Inps sul buon utilizzo del denaro pubblico o più banalmente come l’assist di un «boiardo di Stato» (il presidente Tridico, che ieri ha detto che l’istituto ha solo seguito la legge) ai suoi sponsor politici per lanciare la campagna referendaria sul taglio dei parlamentari, storico cavallo di battaglia dei Cinquestelle? Leggi su ecodibergamo

Unione fra Pd e M5S? No, grazie. E sulla Puglia… Parla Scalfarotto

Non sarà l'Ohio delle regionali, ma la Puglia è sicuramente un laboratorio di populismo targato Pd e M5S, dice a Formiche.net il candidato presidente di IV e sottosegretario agli Esteri Scalfarotto. D ...

SCENARIO/ La vera partita sull’Italia nascosta dal caso dei “furbetti”

Il mondo esplode letteralmente nel cortile di casa e in Italia ci si balocca ancora con la nefasta antipolitica all’odor di manette Fouad Makhzoumil, grande tycon libanese che non parla mai, ha ora pa ...

