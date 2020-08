Zombie, i traumi dei bambini in un corto a Venezia (Di venerdì 14 agosto 2020) di Francesco Gallo, ROMA, 14 AGO - Solo 13 minuti per raccontare quell'universo parallelo tra il mondo dei cosiddetti 'grandi' e quello dei bambini, un universo parallelo a volte pieno di drammi e di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Solo 13 minuti per raccontare quell'universo parallelo tra il mondo dei cosiddetti 'grandi' e quello dei bambini, un universo parallelo a volte pieno di drammi e di cose non dette o impossibili da dir ...

