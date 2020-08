Vergogna a Milano, due egiziani occupano la casa di un 80enne ricoverato (Di venerdì 14 agosto 2020) Milano, 14 ago – Mentre lottava tra la vita e la morte, ricoverato da qualche giorno in una rsa meneghina, qualcuno aveva deciso di approfittarsi delle sue disgrazie e gli aveva occupato l’appartamento. E’ successo a Milano, dove due ragazzini egiziani hanno deciso di introdursi nell’appartamento di edilizia popolare Aler di un anziano di 80 anni, approfittando del fatto che si trovasse in un letto d’ospedale per gravi motivi di salute. Per i due – un 15enne e un 17enne – è scattata la denuncia nella mattinata di mercoledì con l’accusa di occupazione abusiva, subito dopo essere stati sorpresi dalla polizia nell’appartamento Aler dove viveva il pensionato. Lo riporta MilanoToday. Sono stati proprio i tecnici dell’Aler ad ... Leggi su ilprimatonazionale

