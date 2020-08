Scuola di via Crescenzago, a settembre fine lavori di rimozione amianto (Di venerdì 14 agosto 2020) Milano, 14 agosto 2020 - Gli interventi di bonifica dall'amianto nella Scuola dell'infanzia di via Crescenzago termineranno a settembe, prima dell'inizio dell'anno scolastico. "L'impresa ha già ... Leggi su ilgiorno

repubblica : In Piemonte via agli esami sierologici tra il personale della scuola: test per 75 mila persone - AzzolinaLucia : Con il via libera al #DecretoAgosto arrivano altri 1,3 mld per la ripartenza di settembre, per spazi, organico e pe… - Mov5Stelle : Dopo il via libera da parte dell’UE al piano di aiuti messo in campo dal Governo, sono stati firmato i decreti attu… - mariopittoni : Rientro a scuola, Pittoni (Lega): misure in ritardo ma si partirà lo stesso il 14 settembre per nasconderlo - Orizz… - SteTirtei : RT @AnnaMonia_A: Ritorno in classe, Alfieri: 'Azzolina è la ministra più invidiata al mondo, ha avuto i suggerimenti di tutti, ma li ha rif… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via In Piemonte via agli esami sierologici tra il personale della scuola: test per 75 mila persone La Repubblica Putignano - Slittano i lavori al ponte di Via Conversano

Tra periodo di ferie e intoppi burocratici i lavori non sono partiti il 28 luglio come annunciato. Ma la ditta appaltatrice assicura che rispetterà il cronoprogramma Putignano Ba - Annunciati con toni ...

Fiocchi colorati e la bandiera dell’Occitania: una folla di 3 mila persone in silenzio per l’addio ai “ragazzi delle stelle”

Un fiume di gente che, a ondate e in un silenzio composto, fa il suo timido ingresso nella ex chiesa di San Giovanni a Cuneo. Questa è stata, ieri, la camera ardente allestita in via Roma per quattro ...

Tra periodo di ferie e intoppi burocratici i lavori non sono partiti il 28 luglio come annunciato. Ma la ditta appaltatrice assicura che rispetterà il cronoprogramma Putignano Ba - Annunciati con toni ...Un fiume di gente che, a ondate e in un silenzio composto, fa il suo timido ingresso nella ex chiesa di San Giovanni a Cuneo. Questa è stata, ieri, la camera ardente allestita in via Roma per quattro ...