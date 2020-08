Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno a Ferragosto, temperature stazionarie o in lieve calo (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso con addensamenti di tipo basso anche consistenti nel corso dalla mattinata sul su della regione, in particolare in Maremma, senese e lungo la costa, dove non sono escluse deboli e isolate piogge. Schiarite dal pomeriggio lungo la costa, maggiore variabilità nell’interno con nubi a tratti intense ed associate a locali temporali, più probabili tra le province di Arezzo e Siena. Venti: deboli meridionali tendenti a divenire moderati occidentali dal pomeriggio. Mari: poco mossi, temporaneamente mossi a sud dell’Elba. temperature: minime ... Leggi su meteoweb.eu

