Morandi, due anni dopo. Parenti delle vittime: “Mettere all’angolo il sistema marcio che ha permesso il crollo di un ponte” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Non possiamo continuare a farci umiliare, è necessario che il nostro Paese al completo, compresi gli imprenditori che lavorano con responsabilità, possa ripartire per uscire dal baratro nel quale è stata fatta precipitare anche la nostra credibilità. Dovremmo essere in grado di mettere all’angolo un sistema marcio che ha permesso il crollo di un ponte in Italia nel 2018″. Lo ha detto Egle Possetti, portavoce del Comitato in ricordo delle vittime del ponte Morandi di Genova,nel suo intervento durante la cerimonia di commemorazione a due anni dal disastro del 14 agosto. Alla cerimonia ha partecipato anche il premier Conte che ai Parenti ha assicurato: “Staremo al vostro fianco nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

