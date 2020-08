"Messi all'Inter, si può fare". Un sogno nerazzurro? Qualcosa di più: spifferata pesantissima su Suning (Di venerdì 14 agosto 2020) Leo Messi all'Inter? Possibile. Parola di Massimo Moratti. Lo storico presidente del Triplete, Intervistato dal Quotidiano sportivo, non si nasconde e fa sognare i tifosi nerazzurri: "Io ormai dell'Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano. Come si scrive mai dire mai in cinese?". Formerebbe una coppia da sogno con Romelu Lukaku. "Mi sono sbagliato sul suo conto - ammette il presidente riguardo al belga ex Manchester United -. Sinceramente pensavo fosse forte solo fisicamente e temevo di rimpiangere Icardi. Invece Romelu è un campione, aiuta sempre i compagni, ha una visione di gioco. Aveva ragione Conte a pretenderne l'acquisto e sempre Conte è ... Leggi su liberoquotidiano

