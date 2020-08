“Io e Lorenzo non possiamo”. Manila Nazzaro, grande delusione per chi sperava di vederli insieme (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha fatto letteralmente furore in coppia con Lorenzo Amoruso nell’ultima edizione di Temptation Island. L’ex miss Italia Manila Nazzaro al momento è sulla cresta dell’onda. Ha saputo conquistare l’affetto del pubblico sia per l’atteggiamento avuto coi compagni d’avventura sia, ovviamente, per la storia d’amore che tra l’altro continua a gonfie vele anche a telecamere spente. Ed ora si parla di nuove opportunità professionali per la conduttrice ed ex modella. È la stessa Manila, infatti, a dichiarare a SuperguidaTv: “Dopo il successo ottenuto con il programma sono stati in molti sui social a richiedere a gran voce la presenza mia e di Lorenzo nella casa del grande Fratello Vip”. E non c’è dubbio ... Leggi su caffeinamagazine

