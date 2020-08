Forti temporali in Valtellina, si temono dissesti (Di venerdì 14 agosto 2020) Sondrio, 14 agosto 2020 . Ancora maltempo in Valtellina e Valchiavenna. Le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo, al momento, sono quelle di Morbegno e Valchiavenna, ma è prevista nel ... Leggi su ilgiorno

3BMeteo : Attenzione al Nord nelle prossime ore #meteo #maltempo #temporali #14agosto - teresacapitanio : Mattina con forti temporali in Val Seriana Ferragosto variabile: non è prevista pioggia - solonews1011 : RT @ProtCivReg_FVG: L'#AllertameteoFVG avvisa di potenziale pericolo. E' utile attivarsi con azioni di prevenzione. ??Fino a h24:00 di oggi… - qn_giorno : Forti temporali in #Valtellina, si temono dissesti - Pannocchia978 : RT @ProtCivReg_FVG: L'#AllertameteoFVG avvisa di potenziale pericolo. E' utile attivarsi con azioni di prevenzione. ??Fino a h24:00 di oggi… -