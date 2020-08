Formula 1, Gp di Spagna 2020: prove libere in diretta dalle 11 (Di venerdì 14 agosto 2020) Barcellona, Spagna,, 14 agosto 2020 - Dopo la vittoria clamorosa di Max Verstappen a Silverstone , il circus della Formula 1 fa tappa a Barcellona per il Gp di Spagna . Il settimo apputamento del ... Leggi su quotidiano

MrCaruccio : LIVE Formula 1, GP di Spagna: Libere 1 - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Spagna in tv: Dopo la vittoria di Max Verstappen a Silverstone, la Form… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2020 di For… - sportli26181512 : Formula 1, GP Spagna: la diretta delle prove libere a Barcellona: Alle 11 semaforo verde per il via delle prime lib… - lpacchin : NEWS #ticino «Il mare è agitato ma non penso che con la Ferrari ci separeremo» -