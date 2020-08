Continua l’impennata di contagi in India, dove anche un prete che ha incontrato Modi è positivo (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 13 agosto l’India ha riportato un’altra giornata da record con 67,000 positivi al Covid-19 in un solo giorno, tra cui un leader religioso che era apparso su un palco insieme al Primo Ministro Narendra Modi durante una cerimonia per inaugurare la costruzione di un grande tempio. Il prete induista di 82 anni è l’ultima di una serie di figure puppliche a risultare positive al Covid-19 dopo che una serie di collaboratori di Modi hanno contratto il virus, tra cui il minostro dell’Interno Amit Shah. Con l’ulteriore impennata di giovedì, il numero totale di casi nel Paese raggiunge i 2,4 milioni, subito dopo gli Stati Uniti e il Brasile. I morti, per ora, sarebbero 47,033. LEGGI anche >Il lockdown impossibile dell’India, ora il Paese ... Leggi su giornalettismo

mariopaps : Putin: “Una delle mie figlie vaccinata” Continua l'impennata di casi in Russia dove si sono registrati quasi 5mila… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 10 agosto: in Sicilia continua l'impennata con altri 32 casi. Aumentano anche -

Ultime Notizie dalla rete : Continua l’impennata Nuovi casi in aumento, stabili i decessi AGI - Agenzia Italia