Champions League, Barcellona umiliato dal Bayern Monaco e fuori: finisce addirittura 8-2 ai quarti! (Di venerdì 14 agosto 2020) Umiliazione senza precedenti. Il Barcellona saluta la Champions e lo fa nel peggiore dei modi, sotterrato da un Bayern Monaco che questa sera ha strappato il pass per le semifinali vincendo 8-2. Leggi su tuttonapoli

SkySport : ?? LIPSIA ?? ATLETICO MADRID 2-1 Risultato finale ? ? #Olmo (51’) ? rig. #JoaoFelix (71’) ? #Adams (88’) ? LIPSIA IN… - SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - GracenoteLive : ?? - Most goals in a single Champions League season 17 - Cristiano Ronaldo (2013/14) 16 - Cristiano Ronaldo (2015/1… - cuetherain_ : RT @VlnN94: Praticamente da quando Allegri ha detto che la Champions League la vincono solo Messi o Cristiano Ronaldo, Messi e Cristiano ha… - spaziocalcio : Umiliazione clamorosa in Champions League: il #FCBayern vince 2-8 contro il #FCBarcelona! Punteggio che passa alla… -