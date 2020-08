Bonus Inps, il consigliere lombardo Alex Galizzi (Lega): “L’ho richiesto, non mi sento in colpa” (Di venerdì 14 agosto 2020) Bonus Inps, il consigliere leghista Alex Galizzi: “L’ho preso, non mi sento in colpa” Alex Galizzi, consigliere leghista della Lombardia, è uno dei circa 2mila amministratori che ha richiesto all’Inps il Bonus Covid per le partite Iva. Ad ammetterlo è lui stesso in una comunicazione ufficiale inviata all’Ansa, in cui sostiene di non averlo detto prima perché non ricordava di aver presentato domanda. “Il mio socio mi ha appena confermato che anche noi come società abbiamo ricevuto il Bonus a cui io stesso avevo dato l’ok per richiederlo”, ha dichiarato il consigliere leghista ... Leggi su tpi

