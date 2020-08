Audizione Tridico, il collegamento di Serracchiani è un disastro: “Debora non ti sentiamo…Non ci far rimpiangere Giaccone” (Di venerdì 14 agosto 2020) Problemi tecnici per la presidente della Commissione Lavoro Debora Serracchiani durante la diretta streaming dell’Audizione di Tridico. I colleghi in diretta: “Non sentiamo l’audio, non ci far rimpiangere il presidente Giaccone” L'articolo Audizione Tridico, il collegamento di Serracchiani è un disastro: “Debora non ti sentiamo…Non ci far rimpiangere Giaccone” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il caso Tridico espone le fragilità e le divisioni nel governo. Oggi il presidente Inps… - borghi_claudio : Finita esposizione di Tridico in audizione. Sono senza parole - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - ErmannoTempero1 : Ma che cazzo dice questo?? I nomi li hanno spiattellati su tutti i giornali!! ?? Tridico in audizione in commission… - giangoSGV : RT @borghi_claudio: Finita esposizione di Tridico in audizione. Sono senza parole -