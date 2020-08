Anche Anna Rita Russo a difesa di Iannace: “Revoca indebolisce il territorio” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Desidero esprimere pubblicamente la mia piena e convinta solidarietà al neo coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio IAnnace, imprenditore di grande spessore e Sindaco di San Leucio del Sannio, per la revoca dal CdA dell’ Asi. Tale revoca evidenzia disinteresse verso il nostro territorio che perde un punto di riferimento importante e di grande esperienza del mondo imprenditoriale. Mi auguro che la classe imprenditoriale abbia uno scatto d’orgoglio e prenda le distanze da un gesto di mera arroganza politica”, così Anna Rita Russo, candidata alle Regionali nella lista di Forza Italia. L'articolo Anche Anna Rita Russo a difesa ... Leggi su anteprima24

