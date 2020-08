Un caso positivo nel Valladolid: messo in isolamento (Di giovedì 13 agosto 2020) Altro caso positivo in Spagna dopo quelli recenti legati all’Atletico Madrid e al Barcellona. Il coronavirus sta tornando prepotentemente in Europa con nuovi contagi che riguardano anche il mondo del calcio. Nelle scorse ore, dopo i test effettuati in vista della ripresa degli allenamenti, è stata constatata la positività di un tesserato del Valladolid. A comunicarlo è il club spagnolo: la persona è in isolamento nella propria abitazione. Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus, positivo rientra da Malta: secondo caso nell'Agrigentino - stanzaselvaggia : Tensione e ritardo nelle comunicazioni. Come gestire (male) un caso di positività in un centro accoglienza a Milano… - sportface2016 : Il #Valladolid comunica di aver accertato un caso positivo - #Covid_19 - MeridioNews : Porto Empedocle, positivo giovane tornato da Malta Secondo caso in 24 ore: asintomatici e in isolamento - Ossmeteobargone : RT @tusciaweb: Oggi nessun nuovo positivo al Covid e nessun nuovo guarito Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - Nessun caso accertato http… -

Ultime Notizie dalla rete : caso positivo Coronavirus, caso positivo in discoteca dopo il rientro dalla Grecia: parla il sindaco di Pietrasanta gonews Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Nella seconda serie di test, effettuata dopo circa 14 giorni, furono riscontrati positivi solo 29 soggetti (prevalenza = 1,2%), 8 dei quali nuovi casi. Anche in questa seconda indagine i soggetti ...

Coronavirus, 33 casi positivi nuovi, 22 sono rientri dall’estero

Firenze – In Toscana i casi positivi sono 33 in più rispetto a ieri, 5 identificati in corso di tracciamento e 28 da attività di screening, per un totale complessivo di 10.707 i casi di positività al ...

Nella seconda serie di test, effettuata dopo circa 14 giorni, furono riscontrati positivi solo 29 soggetti (prevalenza = 1,2%), 8 dei quali nuovi casi. Anche in questa seconda indagine i soggetti ...Firenze – In Toscana i casi positivi sono 33 in più rispetto a ieri, 5 identificati in corso di tracciamento e 28 da attività di screening, per un totale complessivo di 10.707 i casi di positività al ...