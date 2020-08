Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 19:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronache 1 per Gioele ero in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscito dall’autostrada Palermo Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello quanto si evince dalla visione di un filmato registrato da una telecamera privata del paese della costiera tirrenica do conferma il procuratore di pacchi Angelo cavallo iniziamo a ritenere che verosimilmente Gioele fosse con la madre al momento dell’incidente sull’autostrada Un bambino di 7 anni ferito da un colpo Darma da fuoco alla testa mentre era a casa del nonno in zona Conca d’Oro a Roma il bimbo è stato portato in ospedale in gravissime condizioni sembra che astrale c’è stato proprio il nonno di 76 anni avrebbe raccontato che partito colpo mentre riponeva la ... Leggi su romadailynews

fanpage : Per precauzione il sindaco ha annullato tutti gli eventi estivi previsti in calendario nella cittadina - fanpage : Coronavirus - 13 Agosto. Aumenta il numero di persone in terapia intensiva - fanpage : Boom di contagi in Germania, numeri preoccupanti nel giro di 24 ore #13agosto - PulitiElena : RT @fanpage: Per precauzione il sindaco ha annullato tutti gli eventi estivi previsti in calendario nella cittadina - markkno68939488 : RT @P_M_1960: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 523 contagiati e 6 morti nelle ultime 24 ore..quasi 3ml invece in Spagna.… -