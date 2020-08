Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un Marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta, e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, elenco in pubblicazione qui sul portale di Roma Capitale. Si intende così “supportare il turismo Romano”, spiega il Campidoglio, “rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante ... Leggi su laprimapagina

