PSG, comunicato sugli infortuni di Navas e Thiago Silva (Di giovedì 13 agosto 2020) Le condizioni di salute di Navas e Thiago Silva dopo la sfida contro l’Atalanta: il comunicato ufficiale del PSG Il Paris Saint-Germain ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di salute di Keylor Navas e Thiago Silva dopo l’impegno di Champions League contro l’Atalanta. Il portiere costaricano ha rimediato una lesione al bicipite femorale, mentre il capitano brasiliano una lieve lesione al tendine del ginocchio destro. Lo staff medico del PSG monitorerà nelle prossime ore l’entità degli infortuni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

