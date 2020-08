Palermo, summit tra Boscaglia e la Virtus Entella: trovato l’accordo per la rescissione, l’ufficialità… (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Palermo ha scelto il suo allenatore."L'avventura di Roberto Boscaglia alla guida dell'Entella è giunta ai titoli di coda". Apre così l'edizione odierna de 'Il Secolo XIX'. Nella giornata di martedì, Roberto Boscaglia - fin da subito il profilo in assoluto in cima alle gerarchie della dirigenza rosanero - ha incontrato nel capoluogo siciliano l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini. Un summit durato circa tre ore, al termine del quale è arrivata l'attesa fumata bianca: il tecnico originario di Gela ha trovato un accordo con il club di viale del Fante sulla base di un contratto biennale. Dunque, l'annuncio di Sagramola: "Abbiamo trovato l’intesa su tutto, ora attendiamo che il mister ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, summit tra Boscaglia e la #VirtusEntella: trovato l'accordo per la rescissione, l'ufficialità...… - Mediagol : #Palermo, summit tra Boscaglia e la #VirtusEntella: trovato l'accordo per la rescissione, l'ufficialità...… -