Nioh 2: Il Discepolo del Tengu - recensione (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella nostra recensione di Nioh 2 pubblicata su Eurogamer.it lo scorso marzo, vi avevamo parlato di un titolo viziato da un ostinato ed imperdonabile riutilizzo degli asset, ma in grado di brillare non solo per la qualità dei suoi boss ma anche per la longevità impressionante della campagna. Tra decine e decine di missioni principali e secondarie, eravamo arrivati alla soglia del NG+ nel giro di un'ottantina di ore, senza destinare particolari sforzi al completismo ed evitando accuratamente di farci trascinare nella ricerca della build perfetta per il nostro personaggio.Nonostante quindi Nioh 2 sappia offrire davvero tantissimo al giocatore, a cinque mesi dall'uscita cominciavamo a sentire la necessità di dover tornare nei panni del protagonista Hide per sventrare ancora qualche Yokai e l'occasione perfetta si ... Leggi su eurogamer

Dopo aver accompagnato il giocatore nel cuore di un Giappone avvolto da una dimensione fantastica e sovrannaturale, il team di Nioh 2 ne espande i confini. L'universo popolato di Yokai e intriganti sp ...

Ambientato a cavallo tra i periodi Heian e Kamakura, in un'epoca di grandi sconvolgimenti sociali e politici per il Giappone, il primo DLC di Nioh 2 si apre con il nostro protagonista che, travolto da ...

Ambientato a cavallo tra i periodi Heian e Kamakura, in un'epoca di grandi sconvolgimenti sociali e politici per il Giappone, il primo DLC di Nioh 2 si apre con il nostro protagonista che, travolto da ...