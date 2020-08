Naughty Dog e l'eterna diatriba 30 fps vs 60 fps: 'non è semplice come pensate' (Di giovedì 13 agosto 2020) Per una volta 4chan si è rivelato utile perché ci ha permesso di dare un'occhiata a una serie di tweet piuttosto interessanti che erano spariti dalla rete in seguito alla decisione di rendere privato il profilo Twitter che li aveva condivisi. I tweet sono interessanti perché gettano una luce forse troppo ignorata o sottovalutata sulla questione 30 fps vs 60 fps. Un frame rate più elevato è sempre la scelta migliore giusto? Non necessariamente secondo un lightning artist in forza a Naughty Dog.Boon Cotter ha cercato di spiegare la posizione di uno sviluppatore mettendo subito le cose in chiaro: "non è semplice come pensate". Il perché viene spiegato nei tweet successivi. "Quando renderizziamo a 60 fps abbiamo 16ms per ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Un frame rate più elevato è sempre la scelta migliore? 30 fps vs 60 fps secondo un artista di #NaughtyDog. #TLOUII - wlwblight : @KimStemmaguarda @Neil_Druckmann @Grosstastic @Naughty_Dog @TheVulcanSalute @shannonwoodward vkdjsjxkskj te amo ???? - wlwblight : @ImSoNekinha @Neil_Druckmann @Grosstastic @Naughty_Dog @TheVulcanSalute @shannonwoodward cjdjsjsks amo ! - salhofolinas : io davanti alla sede della naughty dog a chiedere l’aggiunta delle skin - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: L'ultima avventura di @Naughty_Dog vi è parsa troppo semplice? Ecco tutti i dettagli sull'imminente #update di #TLOU2 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Naughty Dog Artista di Naughty Dog ha spiegato i vantaggi dei 30fps sui 60fps in termini di sviluppo Multiplayer.it C’è il titolo del terzo capitolo delle avventure dell’Arrampicamuri, è Spider-Man: Homesick

Che significa “nostalgia di casa”. È trapelato online. Svelati anche quelli che dovrebbero essere i due villain: Kraven, il cacciatore di origini russe, e Scorpione aka MacDonald “Mac” Gargan Ma le in ...

The Last of Us: la serie TV potrebbe includere momenti tagliati dal videogioco

La serie TV di The Last of Us includerà scene tagliate dal videogioco? Si ritorna nuovamente a parlare dell’attesa serie TV di The Last of Us, in sviluppo per la rete via cavo HBO. In passato era stat ...

Che significa “nostalgia di casa”. È trapelato online. Svelati anche quelli che dovrebbero essere i due villain: Kraven, il cacciatore di origini russe, e Scorpione aka MacDonald “Mac” Gargan Ma le in ...La serie TV di The Last of Us includerà scene tagliate dal videogioco? Si ritorna nuovamente a parlare dell’attesa serie TV di The Last of Us, in sviluppo per la rete via cavo HBO. In passato era stat ...