Milan, Bakayoko in arrivo: mancano gli ultimi dettagli (Di giovedì 13 agosto 2020) Tiémoué Bakayoko sarebbe ad un passo dal Milan. Il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea, dopo aver manifestato la volontà di tornare in Italia e vestire la maglia del Diavolo, sarebbe ormai vicinissimo. Manca solo l'ok dei blues per concludere l'affare.Bakayoko: sì al Milancaption id="attachment 728989" align="alignnone" width="402" Bakayoko (getty images)/captionStando a quanto riportato da SportMediaset, il Milan è davvero vicino a Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese che già due stagioni fa aveva indossato la divisa rossonera del Diavolo, ha trovato l'intesa economica con la dirigenza del club di Milano e sarebbe vicinissimo al ritorno in Serie A. Ad oggi manca solo ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Su #Bakayoko il #Milan lavora da tanto perché è un giocatore che piace alla proprietà. Il Milan vuole prenderlo all… - AntoVitiello : #Bakayoko a TMW: 'Tutti sanno che il #Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore… - DiMarzio : #Milan, concreta la pista #Bakayoko. Le cifre della trattativa con il #Chelsea - ItaSportPress : Milan, Bakayoko in arrivo: mancano gli ultimi dettagli - - Toro_News : Le altre trattative di mercato che riguardano più o meno da vicino le altre -