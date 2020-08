Manuela Villa ad Io e Te: “non mi sentivo accettata” in ricordo alla sua lotta per il riconoscimento (Di giovedì 13 agosto 2020) Manuela Villa ed il dramma della sua infanzia a Io e Te: ”Non mi sentivo accettata”. In risposta il conduttore Pierluigi Diaco: ”Sono dei mostri” Manuela Villa si racconta, ospite al programma pomeridiano Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco su Rai uno: dall’infinita lotta per il riconoscimento da parte del padre Claudio, alla sua carriera, alla maturità che ha da poco sostenuto; Manuela ha infatti da poco ripreso gli studi, interrotti quando era giovane. Ma c’è una curiosità in più: ha sostenuto l’esame insieme a suo figlio Iacopo. La figlia del Reuccio ha poi ricordato il famoso paroliere Paolo Limiti, l’uomo che le ha permesso di cantare ... Leggi su zon

