Lucescu, allenatore Dinamo Kiev: “Napoli è la piazza ideale per Under” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’allenatore della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Gattuso ha fatto molto bene, ha rinforzato la disponibilità in campo dei calciatori in più ha vinto un trofeo importante come la Coppa Italia”. Under? “È un giocatore che ha bisogno di avere il calore dei tifosi per rendere e penso Napoli possa essere la piazza giusta” Mykolenko? “È un bel terzino sinistro di spinta, è uno dei più ricercati: ha avuto qualche problemino dopo la pandemia. Può giocare tranquillamente in serie A, spero di ritrovarlo”. Matvijenko? “Ha un grande futuro, l’ho avuto allo Shakhtar e so di offerte dall’Inghilterra”. L'articolo Lucescu, ... Leggi su ilnapolista

