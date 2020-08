Lo sfogo di Francesco Facchinetti contro un riccone: “Tu che sei ricco puoi permetterti di pagare e chiedi lo sconto?” (Di giovedì 13 agosto 2020) Francesco Facchinetti si sfoga sui social e condivide un'esperienza dalla sua vacanza in Sardegna. Di recente, Facchinetti ha trascorso alcuni giorni di relax sull'isola in compagnia della sua famiglia e si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante: un vip molto ricco ha chiesto uno sconto al ristorante in cui si era recato a cena. "Sono incazzato come una bestia", anticipa Francesco Facchinetti in un video, uno sfogo contro i personaggi famosi che, pur potendosi permettere le migliori esperienze, provano sempre a chiedere sconti. In un momento in cui l'economia del Paese ha bisogno di un grosso aiuto, Facchinetti condanna drasticamente la scena che si è svolta dinanzi ai suoi occhi. ... Leggi su optimagazine

SanremoAncheNoi : RT @BlitzTVit: “La gente sta fallendo e tu chiedi lo sconto? Mi fai schifo”: Francesco Facchinetti furioso sui social. Lo sfogo conto un vi… - Angela14061963 : RT @BlitzTVit: “La gente sta fallendo e tu chiedi lo sconto? Mi fai schifo”: Francesco Facchinetti furioso sui social. Lo sfogo conto un vi… - BlitzTVit : “La gente sta fallendo e tu chiedi lo sconto? Mi fai schifo”: Francesco Facchinetti furioso sui social. Lo sfogo co… - zazoomblog : Francesco Facchinetti “sono inco come una bestia”: lo sfogo - #Francesco #Facchinetti #“sono - sh4dowtae : piccolo sfogo blasfemo: PERCHÉ CAZZO NON POSSO ENTRARE IN CHIESA CON UNA GONNA CHE ARRIVA ALLE GINOCCHIA PER POI SE… -