Continuano a crescere i contagi, +523 rispetto a ieri (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri. Dato positivo quello dei decessi che scendono a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231.Sono 226 in più rispetto a ieri i guariti dal coronavirus in Italia. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 202.923.Complessivamente il totale dei casi dall'inizio della pandemia arriva a 252.235. Gli attualmente positivi sono 14.081 con un incremento di 290 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 226 in più. In totale i guariti arrivano a 202.923.

