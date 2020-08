Concerto all'alba in Garfagnana: Ferragosto con Remo Anzovino (Di giovedì 13 agosto 2020) Castelnuovo Garfagnana, Lucca,, 13 agosto 2020 - «Godersi il sorgere del sole sulle Alpi Apuane è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Se aggiungiamo la colonna sonora di uno dei ... Leggi su lanazione

ComunediTrieste : ?? Concerto all'alba: Francesco de Luisa - piano solo ?? Domani, 9 agosto, alle 4.50, in diretta streaming sulla pagi… - solospettacolo : Ferragosto: concerto all'alba di Remo Anzovino nel cuore Apuane - LucaLucinho : RT @Luisa72280405: Non possiamo andare ad un concerto ma in discoteca uno appiccicato all'altro sì, la coerenza sotto i piedi proprio, poi… - AnsaToscana : Ferragosto: concerto all'alba di Remo Anzovino nel cuore Apuane. A Fortezza di Mont'Alfonso, appuntamento alle 4,55… - whiskychim : @STAELLARE Non mi pare, l'anno scorso ho visto entrambi i film (quello del concerto e bring the soul) solo al cinem… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto all Concerto all'alba in Garfagnana: Ferragosto con Remo Anzovino LA NAZIONE Daniele Silvestri: «Un concerto per ripartire, farlo a Norcia ha ancora più senso». Oggi il live in alta quota

PERUGIA - È in programma per oggi pomeriggio, giovedì, il concerto del cantautore romano Daniele Silvestri che, accompagnato dalla sua band, si esibirà a oltre 1.000 metri sul livello del mare nello s ...

Stefano Abitante e i suoi Asternovas in concerto al Village Celimontana

Domenica 23 agosto presso il Village Celimontana di scena la band Stefano Abitante e i suoi Asternovas. In questo concerto il Jazz americano incontra il Jazz italiano con uno speciale tributo ad un pe ...

PERUGIA - È in programma per oggi pomeriggio, giovedì, il concerto del cantautore romano Daniele Silvestri che, accompagnato dalla sua band, si esibirà a oltre 1.000 metri sul livello del mare nello s ...Domenica 23 agosto presso il Village Celimontana di scena la band Stefano Abitante e i suoi Asternovas. In questo concerto il Jazz americano incontra il Jazz italiano con uno speciale tributo ad un pe ...