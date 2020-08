CIV: Andrea Mantovani è tornato in sella! (Di giovedì 13 agosto 2020) Durante il Round del CIV a Misano ci eravamo veramente spaventati. Ad un certo punto del turno di prove Superbike, Andrea Mantovani ha rimediato una caduta e, la conseguente botta con il duro asfalto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : CIV Andrea

Motosprint.it

Durante il Round del CIV a Misano ci eravamo veramente spaventati. Ad un certo punto del turno di prove Superbike, Andrea Mantovani ha rimediato una caduta e, la conseguente botta con il duro asfalto ...Dopo la tappa di Rieti è stato tempo per i giovani piloti del Campionato Italiano Minimoto di scendere in pista per il secondo round di questa stagione andato in scena a Ferrara nel weekend dell'8 e 9 ...