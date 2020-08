Calciomercato Sampdoria – Nodo rinnovi anche in attacco: in due rischiano l’addio (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria – La situazione che in molti speravano di evitare alla Sampdoria si sta verificando: la squadra ha tanti elementi in scadenza nel 2021 con problemi dal punto di vista del rinnovo. Detto di Linetty, che ormai è già considerato un sicuro partente, ci sono altri due calciatori potenzialmente importanti che rischiano un addio semi-obbligato dal fatto che andranno in scadenza al termine della prossima stagione o di quella successiva. Calciomercato Sampdoria – Nodo rinnovi anche in attacco: in due rischiano l’addio Il primo è Federico Bonazzoli: l’attaccante centrale ha messo in mostra le proprie qualità specialmente nella parte ... Leggi su giornal

