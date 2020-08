Bonus Inps, Salvini: “Tridico deve dimettersi” (VIDEO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Bonus Inps, Salvini attacca Tridico: “Noi non ricandidiamo i leghisti coinvolti, ma lui deve dimettersi”. FORTE DEI MARMI – Bonus Inps, Salvini attacca Tridico. In una conferenza stampa a Forte dei Marmi il leader della Lega è ritornato a criticare il presidente dell’Inps: “Abbiamo già deciso – ha detto l’ex ministro dell’Interno citato da La Repubblica – Zaia l’ho sentito, non saranno ricandidati. Tridico non ha pagato Cig, cosa aspetta a dimettersi?“. Dure le parole da parte del numero uno di via Bellerio che ha confermato l’intenzione del partito di non dare una nuova chance a tutte le persone che hanno chiesto il Bonus. In diretta da ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - HuffPostItalia : Andrea Dara: 'Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre' - eziomauro : Bonus Inps, la prevalenza della Lega: 7 consiglieri in 4 Regioni lo hanno ottenuto - minasettembre : RT @Tboeri: La mia ricostruzione della vicenda bonus covid partite IVA ai parlamentari. Scandaloso il loro comportamento. Inquietante l'uso… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scandalo bonus Inps, Crimi: 'Deferito a probiviri deputato Rizzone' -