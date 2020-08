Bollo auto 2020 cancellato o sospeso, ecco quali sono le regioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Pagare il Bollo auto 2020, un adempimento fiscale che tutti dovremo rispettare e che tutti (evasori a parte) avremo fatto rispettando le normali tempistiche, se non fosse che a causa dell’emergenza coronavirus molte scadenze fiscali sono slittate, prorogate e sospese. Il Bollo auto è un’imposta di competenza regionale: le regioni hanno dunque il potere di decidere per questa tassa e diverse regioni hanno deciso di andare incontro ai cittadini spostando la scadenza del pagamento del Bollo auto, o addirittura cancellando l’adempimento (o meglio, cancellando solo sanzioni e interessi). Bollo auto 2020: in quali ... Leggi su termometropolitico

MobileBot01 : RT @XANTARMOB: GESTIONE DELL'AUTO - le migliori app per Android - XANTARMOB : GESTIONE DELL'AUTO - le migliori app per Android - amazzini64 : @CottarelliCPI Dopo decenni di accattonaggio di Stato (bollo auto anche per vecchi mezzi, autostrade, accise benzin… - FrankoJUSTICE : Anno 2020 ( Covid_19 ) Bollo auto non pagato ?? Revisione scaduta ad Aprile ?? Patente scaduta a Luglio ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Importanti novità sul bollo auto: ecco cosa cambia e quando va pagata la tassa automobilistica Tiscali Notizie Auto a Km 0: cosa sono e perchè comprarle?

Rispetto a una vettura nuova, un'auto a km zero rappresenta un'ottima alternativa per avere un mezzo in pronta consegna con un risparmio medio del 20-25% Quando arriva il momento di cambiare la propri ...

Il futuro incerto delle piccole coupè-sportive

A voler cercare di “dare la colpa” a qualcuno, ci si trova davanti diversi scenari. Una parte della responsabilità è sicuramente da ricercare negli automobilisti (le Case, che in fin dei conti sono pu ...

Rispetto a una vettura nuova, un'auto a km zero rappresenta un'ottima alternativa per avere un mezzo in pronta consegna con un risparmio medio del 20-25% Quando arriva il momento di cambiare la propri ...A voler cercare di “dare la colpa” a qualcuno, ci si trova davanti diversi scenari. Una parte della responsabilità è sicuramente da ricercare negli automobilisti (le Case, che in fin dei conti sono pu ...