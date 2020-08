Belen Rodriguez, il post doccia bollente scalda gli animi dei fan (Di giovedì 13 agosto 2020) La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre tra le donne più ricercate del web. Stavolta ad attirare gli utenti è un post doccia alquanto sexy foto facebookTra le protagoniste indiscusse dell’estate 2020 c’è Belen Rodriguez che sta facendo parlare non poco di sé per via dell’ennesimo tira e molla con Stefano De Martino. Al momento sembra che i due abbiano deciso nuovamente di allontanarsi, ma si sa con loro le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Non è da escludere che in breve tempo possano tornare ad essere una coppia in pianta stabile. In attesa di capire quali sono le novità a riguardo, l’affascinante donna argentina si sta godendo un po’ di meritato relax nella settimana che ... Leggi su chenews

