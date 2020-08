Xbox Series X: prezzo e la data di uscita svelati a settembre? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dovremo aspettare per il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X. Secondo dei rumor nuove informazioni saranno rivelate a settembre L’estate videoludica sta passando sotto il segno della next gen. Negli ultimi mesi diversi eventi come i vari Inside Xbox ci hanno rivelato numerose informazioni sulla console e sui giochi della prossima console di Microsoft. Di recente molti rumor hanno suggerito l’arrivo di nuove informazioni su Series X nel corso di questo mese. A quanto pare però, secondo alcuni insider, il rilascio di queste notizie è slittato di un mese e toccherà aspettare settembre per saperne di più. Cambio di piani, data di uscita e ... Leggi su tuttotek

