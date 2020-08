Un trailer per prepararci alle prossime scoperte su Marte (Di mercoledì 12 agosto 2020) Perché lo chiamiamo Pianeta rosso? Su Marte esistono le stagioni? E quanto è lungo un anno marziano rispetto a quello terrestre? Ora che, con il lancio della missione Mars 2020, i riflettori sono puntati tutti su di lui, è tempo di fare un po’ il punto e risvegliare le nostre nozioni sul pianeta più studiato del sistema solare. In questo video, diffuso proprio in questi giorni dalla Nasa, un po’ di spunti e di interrogativi aperti per prepararci al meglio all’arrivo del rover Perseverance sul suolo marziano, e per fantasticare su quello che potremmo presto scoprire. Se ti senti ferrato sull’argomento, puoi anche scoprire quanto sei preparato sulle missioni marziane. (Credit video: Nasa) Wired. Leggi su wired

TheGamesMachine : #343Industries e #Microsoft hanno deciso di prendersi più tempo per lo sviluppo di #HaloInfinite. Chissà, magari è… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League Snyder Cut: il trailer ci mostrerà per la prima volta un clamoroso supervillain?… - BestMovieItalia : Justice League Snyder Cut: il trailer ci mostrerà per la prima volta un clamoroso supervillain? -… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : TUTTINSIEME (2020) | Trailer ITA del film di Marco... - tfaddicted : #Netflix ha rilasciato il trailer per il suo show #Away con protagonista Hilary Swank, nel ruolo dell'astronauta Em… -