Tamponamento a catena sull’A12 causato da un tir: cinque feriti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grave incidente sull’A12 verso Genova, dove un tir tampona sei macchine: cinque persone rimangono ferite, due sono bambini Ancora un incidente sulle strade italiane, questa volta sull’A12 direzione Genova. Intorno alle 11 all’altezza del chilometro 34 dell’autostrada, a provocare l’incidente è un tir che tampona sei auto davanti a lui. Il forte impatto ha provocato cinque feriti, di cui due sono bambini. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Chiavari e Rapallo, la Polizia Stradale e le ambulanze per soccorrere le persone rimaste ferite. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, con 7 km di coda tra Rapallo e Lavagna, 1 km di coda verso Milano e 3 km di traffico tra Rapallo e Chiavari. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cuneo, tragico incidente stradale: ... Leggi su bloglive

ekuonews : FOTO | Tamponamento a catena sulla Teramo-Mare: coinvolte 4 autovetture - infoitinterno : Reggio Calabria, tamponamento a catena sulla SS106: nessun ferito [FOTO] - lordtoky : @difenacum Ero incolonnato con la macchina e dall’altro lato sono passate 7-8 macchine con le mascherine al collo e… - GaetanoGorgoni : Audi colpisce un #pitbull sbucato sulla provinciale, tamponamento a catena e traffico in tilt… - Quot_Molise : Provocò tamponamento a catena, denunciato per lesioni stradali aggravate | -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponamento catena

Un tir tampona 6 auto sull’A12, in direzione Genova, provocando un tamponamento a catena tra i caselli di Chiavari e Rapallo. Il fatto è accaduto verso le 11 di mattina di mercoledì 12 agosto. Secondo ...Traffico in tilt lungo la statale 372 Telesina a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro autovetture tra le uscite di Ponte e Benevento, in direzione del capoluogo. Un’automobilista ...