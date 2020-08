Previsioni Meteo Toscana: brevi rovesci a ridosso del crinale appenninico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con addensamenti di nubi basse al primo mattino sul Valdarno Inferiore in rapido dissolvimento. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio; non si escludono brevi rovesci a ridosso del crinale appenninico. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie. Domani sereno o poco nuvoloso per nubi in transito nel corso del pomeriggio. Venti: deboli meridionali; temporaneamente moderati di Scirocco lungo la costa. Mari: poco mossi o mossi. Temperature: ... Leggi su meteoweb.eu

