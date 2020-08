Pordenone-Frosinone, Tesser: “Pagato a caro prezzo i primi venti minuti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Purtroppo per chi sbaglia l’approccio iniziale è dura. Abbiamo pagato caro i primi venti minuti, nel secondo tempo invece abbiamo creato cinque occasioni clamorose. Nell’economia delle due partite avremmo meritato ampiamente di passare, ma il calcio è questo”. Lo ha detto l’allenatore del Pordenone Attilio Tesser dopo la sconfitta contro il Frosinone nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. “Noi abbiamo sempre un buon approccio – ha proseguito Tesser ai microfoni di DAZN – c‘era tanta tensione e non siamo stati capaci di gestirla bene. Loro hanno approfittato delle nostre debolezze. Dalla mezz’ora in poi siamo migliorati: il Frosinone non ha più tirato in porta ... Leggi su sportface

SkySport : PORDENONE-FROSINONE 0-2 Risultato finale ? ? #Ciano (7') ? #Novakovich (15') ? Serie B - Frosinone in finale playof… - DiMarzio : Playoff #SerieB | 2-0 contro il Pordenone e il #Frosinone vola in finale - DAZN_IT : È l'uomo del destino del Frosinone ? Camillo Ciano insegue un'altra impresa: portare i Leoni in finale playoff ??… - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ???Dopo un'altra rimonta pazzesca il #Frosinone di #Nesta batte il #Pordenone per 2a0 e vola in finale di #Playoff #SerieB… - SPress24 : Le Pagelle di Pordenone-Frosinone 0-2: Nesta passa in finale, la Serie A è vicina... -