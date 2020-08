MotoGp, Quartararo adesso teme la KTM: “in Austria saranno forti, il mio obiettivo sarà salire sul podio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non è stato certamente un week-end da ricordare quello di Brno per Fabio Quartararo, solo settimo in gara ma comunque capace di aumentare il proprio vantaggio su Viñales nella classifica mondiale. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl francese è riuscito a limitare i danni, scoprendo però un’altra temibile avversaria nella corsa al titolo. Si tratta della KTM che, come accaduto in Repubblica Ceca, sarà veloce anche in Austria, come confermato da Quartararo al sito della Petronas: “non è stato il miglior weekend quello di Brno, ma andremo in Austria con nove punti in più in saccoccia. La pista Austriaca è una di quelle che mi piacciono molto. Sappiamo che la KTM sarà di nuovo forte perché lì ha fatto molti test, il ... Leggi su sportfair

