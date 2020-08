Milano, terrore in Duomo: uomo armato di coltello prende in ostaggio una guardia giurata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata, intorno alle 13, dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Questura lo avrebbe tenuto per alcuni minuti sotto la minaccia di un coltello. Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo, a seguito della mediazione di un funzionario … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

LegaSalvini : ++ MILANO, TERRORE IN DUOMO: UOMO ARMATO DI COLTELLO PRENDE IN OSTAGGIO UNA GUARDIA GIURATA ++ - NookyBooky_V : Milano, terrore in Duomo: uomo armato di coltello prende in ostaggio una guardia giurata - - Stocca64 : ?? ULTIM’ORA #Terrore in #Duomo a #Milano, #immigrato #magrebino fa irruzione, prende in #ostaggio e costringe un ag… - manu_etoile : RT @giogio_al_cubo: ?? Milano, terrore in Duomo: uomo (diversamente Italiano, aggiungo io) armato di coltello prende in ostaggio una guardia… -