L’allieva 3: trama, cast e anticipazioni della fiction. Quando esce su Rai 1 (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’allieva 3: trama, cast e anticipazioni della fiction. Quando esce su Rai 1 Avete amato le avventure della giovane Alice Allevi? Allora gioite, poco tempo ci separa da L’allieva 3. L’amata fiction targata Rai 1, ideata da Peter Exacoustos e tratta dei romanzi di Alessia Gazzola, approda ad una nuova stagione ricca di sorprese, new entry, relazioni sentimentali e difficili casi da risolvere che sicuramente riusciranno a tenere incollato al piccolo schermo il pubblico. Prosegue quindi il percorso narrativo della serie tv, a vestire i panni della protagonista è la bella e talentuosa Alessandra Mastronardi, che, salvo improvvisi cambiamenti, approderà sulla rete ammiraglia ... Leggi su termometropolitico

Lucreziaa311 : RT @miriversi: #LAllieva #LAllieva2 @LinoGuanciale gli altri: “Perché guardi l’Allieva?” io: “Per la trama” LA TRAMA: - romvantic : RT @Kekka________: Perché guardi l'allieva? Per la trama! La trama: - bvbynijmri : RT @Kekka________: Perché guardi l'allieva? Per la trama! La trama: - Kekka________ : Perché guardi l'allieva? Per la trama! La trama: -

Ultime Notizie dalla rete : L’allieva trama The Big Bang Theory, Young Sheldon apre a un buco di trama riguardo Missy Cooper Hall of Series