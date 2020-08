Inter, Zhang atteso a Milano: in programma summit con Marotta e confronto con Conte (Di mercoledì 12 agosto 2020) Steven Zhang, presidente dell’Inter, è in arrivo a Milano. Dopo aver ottenuto il via libera dal governo cinese, può finalmente programmare la prossima stagione direttamente dall’Italia. Il patron nerazzurro dovrà trattare vari argomenti come il mercato e la questione riguardante Antonio Conte, ancora in bilico. Infatti, lo sfogo del tecnico salentino non ha reso felice il presidente cinese e sarà necessario avere un faccia a faccia tra i due, ma solo dopo di vedere quale sarà il risultato del cammino dell’Inter in Europa League. Nelle prossime ore, inoltre, è previsto un summit con Marotta che ha cercato di distendere gli animi degli ultimi giorni. Leggi su sportface

