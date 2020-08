In Campania 29 positivi, 25 sono legati al focolaio di Sant’Antonio Abate: tutte le zone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – Il bollettino odierno della Regione Campania ci informa che sono 29 le persone risultate positive al covid su 1.333 tamponi analizzati, di cui 25 legati ai contagi registrati ieri in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate. Le persone positive al tampone sono di Lettere, Sant’Antonio Abate, Castellammare, Gragnano, Avellino, Forino, Saviano e Meta di Sorrento. Un vero è proprio focolaio l’hotel-castello “La Sonrisa”, che ha portato alle disposizioni per una mini zona rossa a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Fino al 25 agosto, infatti, resteranno chiusi il cimitero, il centro di raccolta dei rifiuti di via ... Leggi su anteprima24

Corriere : Contagi tra il personale: chiuso l’albergo del «Boss delle cerimonie» - eleitaliana : RT @tweetnewsit: Nelle ultime 24 ore sono risultati 23 i positivi al #coronavirus in dCampania. Aumentano anche i ricoverati e le persone i… - tweetnewsit : Nelle ultime 24 ore sono risultati 23 i positivi al #coronavirus in dCampania. Aumentano anche i ricoverati e le pe… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +6 Ieri 23 oggi 29 Zona rossa a Sant'Antonio Abate(NA)dove il sindaco chiud… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 29 nuovi positivi, ma 25 sono dei controlli di ieri -